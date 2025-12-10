Monaco-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maç sonucu ne? Galatasaray puan durumu kaç? Galatasaray gruptan çıkabiliyor mu?

Galatasaray fırsat tepti
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaştı. Müsabaka Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs'a aktardı. Jakobs'un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
19. dakikada ceza sahası içinde iki savunma oyuncusu arasında topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.
21. dakikada Akliouche'un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
24. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino'nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria'nın kafa vurulunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Akliouche, ceza sahası içine girmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
36. dakikada Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Minamino kale önünde Davinson Sanchez’in müdahalesiyle yer kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Zakaria’nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır penaltıyı ayaklarıyla çıkardı.
57. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içine girer girmez Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarıya gitti.
59. dakikada sol taraftan ceza sahası içine sarkan Minamino’nun pasında kale önünde bulunan Balogun’un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya çıktı.
62. dakikada Minamino’nun pasında Abdülkerim Bardakcı’dan sıyrılan Balogun’un sağ taraftan ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Balogun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
79. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Gabriel Sara’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı çıktı.