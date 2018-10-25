Bursa’da sağlıklı yaşam günleri başladı

25 Ekim 2018

BURSA - Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve KOSGEB’in katkılarıyla düzenlenen organizasyon, sağlıklı yaşam ve spor alanında faaliyet gösteren tüm unsurları bir araya getirdi. Fuarda ayrıca spor ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşi ve paneller de düzenleniyor.

Katılımcıların yeni projelerini tanıtma imkânı bulduğu fuarın açılışına Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları kentin geleceği olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi yönünde planladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, sağlıklı ve sporcu bir nesil arzuladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’ya kazandırılan kompleks, tesis ve salonlarla gençleri spor yapma imkanına kavuşturduklarını söyleyen Kocabıyık, “4 spor kompleksi ve 57 spor tesisinde, 19 branşta faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile sportif projelerle sağlıklı ve sporcu nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Son yıllarda obezite rakamlarının yüzde 32’lerle ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkat çeken Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör ise, “Bu durum, sadece erişkinleri değil çocukları da tehdit eder hale geldi. Sağlıklı yaşam ve spor konusunda çok daha bilinçli olmamız lazım. Bu bilincin oluşması yönünde bu fuarın çok yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.