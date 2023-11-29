Bursaspor yöneticisi: Kulüp kapanmayacak

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yazılı açıklamasında, sosyal medyada gerçek dışı söylemlerle Bursaspor'un kapanacağı yönünde gerçek dışı algı oluşturulmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun kararıyla kulübün kapatılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Sakder, Bursaspor'un tahkimde herhangi bir dosyası bulunmadığını ifade etti.

Geçen yıl ekim ayında takımın eski oyuncusu Luka Capan'a zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle FIFA nezdinde alınan iki dönem transfer yasağından başka bir cezanın bulunmadığını aktaran Sakder, şunları kaydetti:

"FIFA transfer yasağının 2023-2024 sezonu ara transfer dönemiyle sona ereceği sabittir. Geçmişte görevdeki yönetimlerin transfer tahtası olarak addedilen kısıtlamayı, ödemeleri gerçekleştirerek ortadan kaldırması nasıl mümkün olmuş ise gereklilikleri yerine getirilebilecek bir yönetim kurulunun, transfer yapma ile ilgili önünde zorunlu bir yasak ihtimali söz konusu olamaz.

Gerekli ödemelerin yapılması halinde ocak ayında başlayacak ara transfer için kısıtlamanın tamamen kaldırılmasıyla gerçekleştirilmesi istenen transferlerin de önünde bir engel bulunmamaktadır. Kulübümüzü köklü geçmişinde olduğu gibi yarın da önemli başarılarıyla ülkece gururlanacağımız günlere geri döndürecek genel kurul üyelerimizin bu yönde iradesini ortaya koyacağının bilinmesini isteriz. Camiamız, içinde bulunduğu bu geçici buhran dönemini şampiyonluktaki inanmışlık, hedefe adanmışlık ve doğru bir organizasyonla aşacak insan kaynağına ve güce muktedirdir."