Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu akşam oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
Kaynak: HABER MERKEZİ