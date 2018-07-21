Cengiz: Bütün futbolcularımıza teklifler var

21 Temmuz 2018

Galatasaray'ın İsviçre kampında İspanya ekibi Valencia ile oynadığı hazırlık maçını takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Basındaki transfer iddialarını ben de duyuyorum. Açıkçası bazen ben de şaşırıyorum. Abdurrahim Albayrak'ı, Fatih hocayı arayıp 'Böyle bir şey varmış, doğru mu?' diyorum. Çalışmalarımız her bağlamda devam ediyor. Birinin alıcısı olduğunuz anda sanal piyasada fiyatlar aniden düşer aniden yükselir. Oyuncu satmadan alamayız. Bütün futbolcularımıza teklifler var. Fakat biz Galatasaray için, oyuncu için en iyisi olmazsa teklife yanıt vermeyiz. Oyuncularımızı satmak istemiyoruz. Onlar çok değerli oyuncular. Türkiye Ligi şampiyonu oyuncular. Türkiye Ligi benim için Avrupa’nın ilk dört liginden biridir." diye konuştu.

Kamp kadrolarında altyapıdan 8 futbolcunun yer aldığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Yıllardır gerek Türk sporunu yönetenler gerekse bizler altyapıya önem verelim diyoruz. Ancak bu sadece söylemle olmuyor. Fatih hoca beş oyuncuyu birden sahaya sürdü. Bu bir cesaret. Valencia gibi Avrupa'nın ciddi takımlarından birine karşı bunu yapmak ancak Fatih Terim'in yapacağı bir iş. Umut ediyoruz Türk futbolunda altyapıdan insanlar çıkar. UEFA bizi Finansal Fair Play ile 21 kişilik kadroyla sınırladı. 21 kişiden de beşinin Türk asıllı olması gerekiyor. Bu bağlamda altyapıdan çıkacak oyuncular çok önemli."

Mustafa Cengiz, UEFA sınırlamasından dolayı basketbolda birtakım düzenlemelere gideceklerini dile getirerek, "Basketbolda taraftarlarımıza büyük hak veriyorum. Basketbolda 38 milyon lira borçla aldık ve şu anda 22 milyon lira kaldı. Sadece erkek basketbolda 17 milyon lira borcumuz var. Bütün bunları kapatacağımızdan emin olabilirsiniz. 2-3 basketbolcuyla anlaştık. Antrenörlerle görüşmelerimiz sürüyor. Galatasaray'a yakışan bir hale geleceğiz. Biz asla ligden çekilmeyeceğiz. Galatasaray, Türkiye'ye voleybol ve basketbolu getiren takımdır. Sonuna kadar direneceğiz ve mücadele edeceğiz. Hiçbir branşta inşallah camianın başını yere eğdirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kombine kart satışlarına da değinen Cengiz, "Biz kombine satışlarını özellikle durdurmak istiyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bilet satışımız çok yüksek oluyor. Bizim net gelirimiz şu anda 97 milyon lira. Galatasaray taraftarı bu bağlamda müthiş bir destek veriyor. Şu anda doluluk oranı yüzde 80'e gidiyor. Bunlar UEFA nezdinde de bize artı yazıyor. Taraftarımıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Valencia ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 2-1 yenildi.

Kaynak: AA