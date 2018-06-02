Cengiz: Teknik kadronun isteği doğrultusunda transfer yapılacak

02 Haziran 2018

Galatasaray Spor Kulübü, futbol takımının Süper Lig’deki 21. şampiyonluğunu elde etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlarında desteği ile GreyWeekend kampanyasını başlattı. 1 Haziran’da başlayan etkinlik, 3 Haziran saat 23.59’a kadar sürecek. 210 bin adet ürün satışı hedefleyen kampanyada şu ana kadar 58 225 ürün satıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Grey Weekend kampanyası kapsamında İstanbul Beyoğlu’nda yer alan GSStore’u ziyaret etti ve taraftarlarla bir araya geldi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, “Bütün renkler bizim. Hem Türkiye’nin hem de Galatasaray’ın bütün renkleri bizim. Bu bir yarış. Bu taraftara hizmet yarışı. Bu da şükür bana nasip oldu. Bunun içinde bütün herkese teşekkür ediyorum. En zor olan şey bu sevgiyi ve güveni boşa çıkarmamak, karşılıksız bırakmamak. Yönetim olarak omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Dünyanın hangi kulübünde böyle bir satış için yüzlerce insan bir araya geliyor. Binler milyon oluyor, alış-veriş yaparak destek oluyor. Ne Real Madrid’de ne Chelsea’de ne de Juventus’da var. Bu sadece Türkiye’de Galatasaray’da olur. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Her an omzumuzdaki yük arıyor. Böyle efsane bir camiaya olamaz. Onların verdiği kuruşun bedelinin farkındayız. Onun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu taraftarlara layık olmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da tepesine oturtmak için çalışmalarımız sürüyor”

Yeni sezonun transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Cengiz, “Geçmişten kalan mali sıkıntılarımız büyük. Taraftarlar, o delikleri bizimle birlikte yamamaya çalışıyor. Bu delikler yamandıkça Galatasaray dünya markasıdır. UEFA’nın da sınırlamaları içinde teknik heyet ve biz, olanın en iyisini elde ederek sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da tepesine oturtmak için çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Teknik kadronun isteği doğrultusunda eklemeler yapılacak”

Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun isteği doğrultusunda eklemeler yapacaklarını açıklayan Mustafa Cengiz, “Biz men cezasını engelledik. Bütün hedefimiz Avrupa’nın tepesine oynamak. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Fakat bugüne, yarına da bırakmayacağız ve her zaman mücadeleye devam edeceğiz. Teknik heyetin vereceği karar. Değerli bir teknik adam var başımızda, Fatih Terim var. Abdurrahim Albayrak var. Profesyonel olarak onlara bırakmış durumdayız. Onlar en doğru kararı alır, biz yolu açarız” değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes taraftarımıza çok büyük saygı duyuyor"

Galatasaraylı taraftarların GreyWeekend kampanyasında kendine yakışanı yapacağını belirten Başkan Cengiz, “İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen elinden geleni yapacaktır. Bir kıyam bir ayağa kalkış bu. Taraftarımızın başlattığı bir organizasyondur bu. Stokların eritilmesi açısından bu üç gün gerekiyordu. Taraftarımızın nasıl bir taraftar olduğunu sadece UEFA değil, bütün dünya görecek. Burada taraftarın sesi bütün Avrupa’dan, dünyadan duyuluyor. Herkes taraftarımıza çok büyük saygı duyuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, YellowFriday kampanyasında olduğu gibi yine 5 bin TL’lik alış-veriş yaptı. Cengiz, bu alış-verişleri engelli vatandaşlar için yaptığını belirtti.

Kaynak: İHA