Cenk Tosun, Fenerbahçe için bugün İstanbul'da
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, forvet mevkisine transfer ettiği Cenk Tosun'un bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi. Cenk Tosun sağlık kontrolünden geçecek.
AA
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Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, yeni transferi Cenk Tosun hakkında bilgilendirme yayınladı.
Açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı millî futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir" ifadesine yer verildi.
33 yaşındaki Cenk Tosun, sözleşmesinin sona erdiği Beşiktaş'la kontrat uzatmamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, dün futbolcu için teşekkür mesajı yayınlamıştı.