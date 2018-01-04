Cenk Tosun rekor ücretle Everton'da

04 Ocak 2018

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 27 milyon euroya anlaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle bir araya geldi. Bu sabah teklife son hali verildi ve golcü oyuncunun transferi sonuçlandı.

3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki futbolcu Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.

Şenol Güneş:

Gittiği yerde iz bırakmasını ve onu gururla izlemeyi istiyoruz

Siyah-beyazlı ekibin Belek'teki kampında bir basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili sorular üzerine Güneş şunları söyledi:

"Eğer doğruysa Cenk'in gitmesine Hem üzüldüm hem sevindim. Çok değerli çok karakterli takıma çok katkı yapan iyi bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. İlk zamanlar sahaya kenarda ne zaman gireceğim diyerek beklerdi... Giremeyince de bozulmuştu... Cenk'in bu konuda olgunlaştığını da düşünüyorum. Orada umarım bunu yapmaz. En iyi yere gitsin. Kendi de kazansın, kulüp de para kazansın. İsterdik ki tabi burada kalsın, neden gitsin."Bu derslik bir olaydır. Oyuncunun değeri varsa, çamura bulansa da kaybolmaz. Eğer değersizse yıkasan da bir şey değişmez. Cenk her şeyi kendisi yaptı, biz katkı yaptık. Gittiği yerde iz bırakmasını ve onu gururla izlemeyi istiyoruz."