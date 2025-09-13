CHP Lideri Özgür Özel'den 12 Dev Adam'a tebrik mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından kutladı. Özel, "Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tebrikler 12 Dev Adam! 🇹🇷— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 12, 2025
