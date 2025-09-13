Google Haberler

CHP Lideri Özgür Özel'den 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından kutladı. Özel, "Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel'den 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar