Çinli dev bankadan Galatasaray'a ziyaret
Çinli ICBC’nin yönetim kurulu üyeleri Galatasaray'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.
Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.
Kaynak: AA