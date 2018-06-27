Cocu: Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum

27 Haziran 2018

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yerine getirdiği Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu için Ülker Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Törende konuşan Cocu, burada olduğunu için mutlu olduğunu söyleyerek, “Birkaç hafta önce görüşme halindeydik. Başkan ile Fenerbahçe ile planlarımızı konuştuk. Buradan olmaktan dolayı onur duyuyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü olmaktan onur duyuyorum. Pozitif bakmak arzusu içindeyim. Takım halinde birlik olmalıyız. Saha dışında da bunu göstermeliyiz. Başlamak için çok istekliyim. Oyuncularımızı yarınki antrenmanla birlikte tanıyacağım. Gerek Comolli ve gerek başkan ile başarı için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Fenerbahçe gibi çok önemli bir fırsat çıktı önüme”

5 yıldır PSV’den teknik direktörlük görevinde olduğu hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, “PSV’den sonra Fenerbahçe benimle ilgili oldu. Benim için gelecek için doğru adımları atmaktı. Yeni bir kulüp çıktı önüme. PSV’de yaptıklarıma burada yapacağıma inandığım için buraya geldim. Motivasyonu arttıran bir durum. Bazen o an gelir değişim zamanıdır. Çok önemli bir fırsat çıktı. Bu neden PSV’den ayrıldım” şeklinde konuştu.

“Öne doğru oynayan bir takım değişmeyecek”



Fenerbahçe’de nasıl bir oyun anlayışı içerisinde olacağını açıklayan Cocu, “Futbolcun temel prensipleri değişmeyecek. Bunu performans arttırmak açısından olsun, antrenman açısından olsun kesinlikle değişmeyecek. PSV’den farklı olacak. Farklı bir kulüp. Farklı değerleri olan bir kulüp. Öncelikle takımı ve ligi tanımam gerekiyor. Futbola bakış açım değişmeyecek. Öne doğru oynayan bir takım değişmeyecek. Maçaları nasıl kazanmak istediğimiz değişmeyecek” dedi.

“Oyuncuları en iyi tanıma yolu birlikte antrenman yapmak”



Fenerbahçe’nin birkaç maçını izlediği söyleyen Hollandalı teknik adam, “Oyuncuları en iyi tanıma yolu birlikte antrenman yapmak. Saha içi ve dışında doğru çalışmalar yapmalıyız. Birkaç günlük tanışma süreci olacak. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nasıl çalışmalıyız gibi görüşlerimiz olacak. En iyi yönetim antrenmanlara başlamak. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdayız. Fenerbahçe gibi takımlar kadrolarına katacak oyunculardan ekstra bir şey katmasını arar” ifadelerini kullandı.

“Futbol felsefemiz pozisyon üretmek olacak”



Oyun sisteminden daha çok takım halinde maksimum almanın önemli olduğunu vurgulayan Cocu, “Bazen tek, bazen çift defansif orta saha ile oynayabiliriz. Futbol felsefemiz pozisyon üretmek olacak. Geriden oyun kurarak ne istediğimiz bilen bir takım olmalıyız. Bunlar benim için önemli. Felsefemiz topa sahip olmak. Çok yaratıcı olmak. Hareketli bunu sahada gösteren bir takım olacak. Bunu ilk günden sahaya yansıtacağız” açıklamasında bulundu.

“Gözlerimiz alt yapının üzerinde olacak”



Alt yapıdaki futbolcular için "Gözlerimiz üzerilerinde" olacak açıklamasını yapan başarılı teknik adam, “Elimizdeki kadroya bakacağız. Başlangıcımız bu olacak. Fenerbahçe olduğumuz sürece alt yapıda önemli olacak. Biz Hollanda’dan buna alışığız. Onları eğitmeye alışığız. Gözlerimiz onların üzerinde olacak. Bazen A takımda antrenmanlara çıkacak. Bazıları bize hazır gelecek” dedi.

“Buraya PSV ve Barcelona ile geldim”



Taraftarın desteğinin önemine değinen Cocu, “Çok fazla taraftar varsa siz çok güçlü olursunuz. Buraya PSV ve Barcelona ile geldim. Bu atmosferi biliyorum. Maç başlamadan önce tezahüratlar başlıyor. Bu rakip takımlar için kötü bir şey. Maçlarda saha içerisinde en iyi sonucu almak konusunda taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Süper Lig’deki rakiplerimize saygı duyuyoruz”



Avrupa’da ilk teknik direktör deneyimi olduğunu hatırlatan Hollandalı teknik direktör, “Bu teknik direktörlük için geçerli. Futbolcu olarak deneyim var. Süper Lig’deki rakiplerimize saygı duyuyoruz. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. 20 yıldır öğrendiğimiz bir şey var; çok istiyorsanız her gün çalışmak zorundasınız. Biz bunu beraber başaracağız. Her hangi bir şeye söz veremem. Ama biz öncelikle kendimize inanmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil” değerlendirmesinde bulundu.



Cocu buraya gelmeden önce Türkiye’de daha önce bulunan Guus Hiddink, Dirk Kuyt ve Frank de Boer ile görüş alış verişinde bulunduğunu söyledi.

“Umarım en kısa sürede Şampiyonlar Ligi’ne döneriz”



Genç oyuncularla çalışırken onlara yol göstermek gerektiğini belirten Cocu, “Burada en önemli nokta takım olmayız. İyi performans göstermek için anahtar nokta takım olmak. Şampiyonlar Ligi harika bir tecrübe. Bu kulübün hırsları arasında bulunuyor. Bu kulübün hedeflerini biliyoruz. Temel hedef güçlü bir takım oluşturabilmek. Ama bu bir iki hafta olacak bir durum değil. Gitmek istediğimiz bir yol var. Hep birlikte bu yola çıkacağız. Umarım en kısa sürede Şampiyonlar Ligi’ne döneriz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA