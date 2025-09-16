Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA