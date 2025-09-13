Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a final tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Maçın ardından yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başantrenör Ergin Ataman ve oyunculara hitaben, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" dedi.

Milli oyuncular da Erdoğan'ın sözlerini alkışlarla karşıladı.