Daha başlamadan rekor kırdı! 2026 Dünya Kupası'na yoğun ilgi

Dünya futbol tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonu olmaya hazırlanan 2026 Dünya Kupası, daha top sahaya inmeden rekorları altüst etmeye başladı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva için bilet başvuru sürecinde 500 milyon barajı aşıldı.

Futbol tarihinde bir ilk

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şimdiye kadar toplanan 500 milyonu aşkın başvuru, futbol tarihinde bir turnuva için ulaşılan en yüksek bilet talebi olarak kayıtlara geçti.

48 takımın mücadele edeceği yeni formatıyla bir ilke imza atacak olan dev organizasyonun bilet başvurularında ev sahibi üç ülkenin yanı sıra en yoğun ilgi Avrupa ve Güney Amerika kıtalarından geldi.

FIFA verilerine göre; Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya en çok başvuru yapan ülkeler olarak öne çıktı. Yetkililer, özellikle Latin Amerika ülkelerindeki futbol tutkusunun başvuru sayılarına doğrudan yansıdığını belirtiyor.

En çok talep edilen karşılaşmalar

Aralık ve Ocak aylarını kapsayan satış aşamasında bazı maçlar tam anlamıyla başvuru yağmuruna tutuldu.

En yüksek talebi alan karşılaşmalar şunlar oldu:

• Kolombiya - Portekiz: 27 Haziran (Miami)

• Meksika - Güney Kore: 18 Haziran (Guadalajara)

• Final Maçı: 19 Temmuz (East Rutherford)

• Açılış Maçı (Meksika - Güney Afrika): 11 Haziran (Mexico City)

Bilet fiyatlarındaki artış tartışma yarattı

Turnuvanın bilet fiyatları, özellikle üst kategorilerdeki rakamlar nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çekti. Bazı biletlerin 8 bin 680 dolara kadar yükselmesi sosyal medyada eleştiri konusu olurken, FIFA bu durumu dengelemek için bir adım attı. Her maça özel, federasyonlar aracılığıyla dağıtılacak 60 dolarlık kısıtlı sayıda uygun fiyatlı bilet kontenjanı ayrıldığı duyuruldu.

Standart bilet fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

• Grup Maçları 60 - 2.735

• Eleme Turları 105 - 1.775

• Yarı Finaller 420 - 3.295

• Final 2.030 - 8.860

Not: Dinamik fiyatlandırma ile final biletlerinin 57 bin dolar seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sonuçlar kura yöntemiyle belirlenecek

Talebin arzı fersah fersah aşması nedeniyle bilet sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Başvuru sahiplerine sonuçların 5 Şubat'tan itibaren e-posta ile iletileceği açıklandı. Kurada ismi çıkanların ödemeleri sistemdeki kartlarından otomatik olarak çekilecek.

İlk aşamada bilet bulamayanlar için ise turnuvaya yakın bir tarihte 'son dakika satış' sürecinin başlatılması planlanıyor.