Denize açılan 100 genç kadın hem yelkenleri hem de fikirleri açacak

Dünyanın her yerinde, geçmiş her zaman kadının baskılanmaya çalışılmasına dayanıyor. Cinsiyetle özleştirilen alanların başında ise spor geliyor.

Bu meseleye ses getirmek için ‘İsterse Yapar’ diyen Kotex, 2013 yılında başlattığı ‘Kızlar Sahada’ hareketiyle büyük ses getirmiş ve amatör liglerde top koşturan genç kızlarımızın destekçisi olmuştu. Özellikle erkek egemen sporlar üzerine yoğunlaşan marka, 2022 yılında ise branşını yelkenden yana kullandı.

Yelken branşına karşı bakış açısını eleştiren Kimberly Clark Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Orjin İbar, “Yine erkek egemen bir dünya, yine kadının yapamayacağı düşünülen bir alan, teknik bilgi gerektirdiği için kadının ötelendiği bir dal olarak karşımıza çıktı yelken. Kadının gücü yetmez denilen şeylerin üzerine gitmek gerekti, biz de gittik. Ve ‘gelecek için yelken açıyoruz’ ekibiyle yollarımız kesişti. ‘Bu kadar insan yapıyor, kadınlar neden yapamasın’ diyerek yolculuğumuza başladık” dedi.

Denize hiç ulaşmamış 100 kadına ulaşma hedefleri yolunda şu an 4 bini aşkın başvuru olduğu bilgisini veren Orjin İbar, “Yolculuğumuza, potansiyeline inandığımız ve hayat içinde gerçekten bir şeyler yapmak isteyen ama imkanı olmamış, birçoğu denizi görmemiş, uçağa hiç binmemiş, hiç Marmaris’e adımını atmamış genç kızlarla başladık.

Kısa bir eğitimden sonra da bilmeyen genç kızlarımıza, yelkeni öğretmiş oluyoruz. Hedef 100 kadına ulaşmak, şu anda 50 kadındayız. Bu süreç 29 Ekim’e kadar devam edecek" diye konuştu.

İşin sırrı inanmaktan geçiyor

Depremlerin ardından projede değişikliğe gittiklerinin de bilgisini veren İbar, “Bu kapsamda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bir araya geldik ve depremden etkilenen genç kadınlara dokunmak istedik.

Bu süreçte deprem sebebiyle yaşadığı yeri bırakmak zorunda kalan, başarılı, yelkenle hayatına farklı bir şey katabileceğimiz kızlarımızın bize katılmasını istedik. Onları yarışlara almaya başladığımızda, gözlerindeki ışıltıyı ve hayatın aslında bildiklerinden çok daha ötesi olduğuna tanık olduklarını gördük. Ve dedik ki madem rüzgârın gücüyle mücadele veriyoruz, o zaman kat ettiğimiz her mil kadar depremden etkilenen genç kızlarımıza burs imkanı da sağlayalım” şeklinde konuştu.

1 kadın 1 aileyi değiştirir

18 yaş üzeri genç kadınlara odanlandıklarını belirten Orjin İbar, “Kendi kararını vermeye başlayan kadınlar bizim ilk ulaşmak istediğimiz hedef kitle oldu. Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programının 3 yıllık çıktılarına göre SROI raporu, projenin topluma katkısının 9 kat olduğunu ortaya koydu. Bu da demek oluyor ki dokunduğumuz bir kadın, Anadolu’da bütün ailenin bakış açısını değiştiriyor” dedi.