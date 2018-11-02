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Derbide 4 gol var, kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda atılan gollerle maç 2-2'lik beraberlikle bitti.

Derbide 4 gol var, kazanan yok
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Galatasaray, Donk ile Fenerbahçe karşısında 31. dakikada 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 49. dakikasında Galatasaray Linnes ile 2. golü bulurken, karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe Valbuena ile durumu 2-1'e taşıdı. 

Maçın 72. dakikasında Jailson'un golüyle Fenerbahçe 2-2'lik beraberliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

Galatasaray bu beraberlikle puanını 20'ye, Fenerbahçe ise 10'a yükseltti.

Son dakika galatasaray fenerbahçe

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