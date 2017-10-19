Derbinin favorisi Galatasaray

19 Ekim 2017

Online şans oyunları platformu misli.com heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesince bahis oranlarını açıkladı.

Verilere göre derbiden Galatasaray'ın galibiyetle ayrılacağını söyleyenlerin oranı yüzde 50 seviyesinde bulunurken, 'Fenerbahçe kazanır' diyenlerin oranı yüzde 20, 'beraberlik olur' diyenlerin oranı ise yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Galatasaraylılar galibiyete inanıyor

Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan site üyelerinin yüzde 78'i takımlarının galibiyetine bahis yaparken, ezeli rakibin galibiyetine oynayanların oranı sadece yüzde 8. Fenerbahçe'de ise durum tam tersi. Rakibin galibiyetine oynayan sarı-lacivertli taraftarların oranı yüzde 22 iken, kendi takımlarının galibiyetine oynayanların oranı yüzde 56.

Beşiktaşlılar ve Trabzonsporlular 'Galatasaray kazanır' diyor

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının derbideki favorisi sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray galibiyetine bahis yapan Beşiktaşlıların oranı yüzde 46, Trabzonsporluların oranı ise yüzde 58 olarak kaydedildi. İki takım taraftarlarının yaklaşık yüzde 20'şerlik kesimlerinin tahmini Fenerbahçe'den galibiyetinden yana.

Bol gollü bir maç bekleniyor

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmadan dokuzunda 2 veya daha az gol atılmış olmasına karşın, bu karşılaşmada '2,5 üst' bahsinin '2,5 alt'tan 8 kat daha fazla tercih edilmesi de futbolseverlerin bol gollü bir karşılaşma beklediklerini ortaya koydu.

Şampiyonluk bahsinde Galatasaray önde

Öte yandan, uzun vadeli bahis seçenekleri arasında yer alan 'Süper Lig şampiyonu kim olur?' bahsinde Galatasaray açık ara önde bulunuyor. Üyelerin yüzde 69'u şampiyonun GS olacağı yönünde bahis yaparken, Fenerbahçe yüzde 13 ile ikinci, Beşiktaş ise yüzde 10 ile üçüncü sırada bulunuyor.