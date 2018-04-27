Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ı bekleyen yaptırımlar

27 Nisan 2018

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına, sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Bu kararımızın büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur." denildi.

Derbi soruşturmasında 22 kişi daha adliyede

"Masada kaybeden olmamak için sahada olmayacağız"

Beşiktaş Kulübü olarak futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi fair play ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır. 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için, 3 Mayıs Perşembe günü sahada olmayacağız."

Beşiktaş'ı bekleyen yaptırımlar

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen 8. maddesinin 1. hükmüne göre siyah-beyazlı ekip, hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."