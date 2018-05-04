Derbiye çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupa maçında saha çıkmaması nedeniyle Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."