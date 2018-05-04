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Derbiye çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

Derbiye çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupa maçında saha çıkmaması nedeniyle Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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