Google Haberler

Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev final maçının ilk 11'leri belli oldu...

Dev finalde ilk 11'ler belli oldu: İşe GS FB ilk 11'ler

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kupa için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar