Domenico Tedesco'dan maç sonu açıklama: Ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco soruları yanıtladı. Sözlerine 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Tedesco, Fenerbahçe'de elde ettiği ilk kupayı şu sözlerle paylaştı:

"Kupalar sonsuza dek tarihte yerini alır. Benim için de çok önemli kupalar kazanmak. Ancak bazen küme düşme hattında iken ligde kalırsınız, sonunda kupa yoktur ama o da çok güzel başarıdır. Kupalar tek önemli şey değildir. Bugün çok mutluyum, harika bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıyı domine ettik. Daha fazla gol atabilirdik. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, tempolu bir maçtı. Mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum."

"(Guendouzi) bugün harika oynadı"

Final maçının en iyi oyuncusu seçilen ve kısa süre önce takıma katılan Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin performansıyla ilgili Tedesco, "Matteo'nun bizimle olmasından dolayı çok mutluyum. İstanbul'a getirmek harika. Getirme zamanı da çok önemli. Ocak ayı transfer penceresi açılır açılmaz çok önemliydi. Daha önce söylediğim gibi ocak ayında transfer zordur. Ama kulüp harika bir iş çıkarttı. Bugün de harika oynadı, 8 aydır buradaymış gibi oynadı" diye konuştu.

"Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız"

Final maçının olumsuz hava koşullarına rağmen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına dair sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Bizler değiştiremeyeceğimiz şeylerin üzerinde fazla durmamalıyız. Hava durumunu değiştiremeyiz, bugün de hava soğuk ve rüzgarlıydı. Bizim için bunun anlamı büyük. Böyle taraftarlara sahip olmak harika.

Adana'da stada giderken her taraf Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. Bizler için inanılmaz bir durum bu. Çok mutluyum, bu taraftarların hocası olduğum için gurur duyuyorum. Alanyaspor ile lige başlayacağız, onlara karşı oynadığımız maç evimizde zorlu bir maçtı. Sakat oyuncularımız var. Çözüm bulmamız gerekiyor. Takımda herkes fit olduğu zaman bizler çok güçlüyüz. Bizler sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ana plan topla oynamamızdı"

Derbide ana planın ne olduğuna dair sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Ana plan bizim topla oynamamızdı. Topun bizde kalmasına ihtiyacımız vardı. Topu Galatasaray'a verdiğiniz zaman nasıl oynamasını bilen bir takım. Çok güçlü kanat oyuncuları var. Barış çok üst seviye oyuncu savunma arkasına yaptığı koşular yüksek. Mert bugün Barış'a karşı harika oynadı. Sane bana karşı her maçta gol atmıştı. Bugün gol atamadığı için mutluyum. Takım olarak kompakt şekilde harika savunma yaptık.

Bazı anlarında birazcık geriye gömülmemiz gerekti. Ben geldiğimden beri bunu çalışıyoruz. Geride savunma yaptığımız için bazen kolay olmuyor. Kanat oyunculara ikili baskı yapmanız gerekiyor. Planda Kerem, Levent'e yardım etmekti. İsmail'in geldiği zamanlar oldu. Matteo geldi. Üçüncü kişinin baskıya gelmesi anlık bir şeydi. İkili baskı yapmazsanız bu oyuncular çok önem arz edebiliyor. Bunu son oynadıkları Trabzonspor maçında gördük" şeklinde konuştu.

"Etkimiz olmayan şeyler kafamızın içinde yer almamalı"

Takımın fiziksel anlamda gün geçtikçe yukarıya çıktığını vurgulayan Tedesco, "Bizim yapabileceğimiz en iyi şey tamamen sahaya odaklanmak. Teknik, taktik ve antrenmanlar benim sergileyebileceğim en iyi şeyler. Aynı zamanda video analizler ve takıma yaptığım konuşmalar. Ama sadece ben değil. Çünkü çok iyi bir ekibimiz var. Üç tane video analizcimiz var. Gerçekten işlerinde harikalar. Ben sabah tesislere gittiğimde onlar zaten orada oluyorlar. Ben tesislerden çıkarken hala orada oluyorlar. Çok iyi atletik performans hocalarımız var.

Takımın fiziksel anlamda çok daha yukarıya gittiğini, geliştiğini görüyoruz. Koşu anlamında da çok geliştiğini görüyoruz. Çok fazla bu anlamda iyi insan, işinde iyi insan var. Aynı zamanda harika bir başkanımız var. Dün biraz üzgündü. Ben kendisine çok yakışıklı ve akıllı olduğunu söylemediğim için. Ama şimdi buradan söylüyorum. Bizler birlikteyiz. Birliktelik bizler için çok önemli. Etkimiz olmayan şeyler kafamızın içinde yer almamalı" dedi.

Domenico Tedesco, derbide oyun kurgusuna dair ise şunları söyledi:

"Biz 4-5-1 savunma yaptığımız zaman Asensio sağ 8'de konumlanıyor. Bugün İsmail'i o pozisyonda kullanmak istedik. Kendisi çok fazla top kazandı. Geldiğimiz günden beri üstüne koyarak devam ediyor. Aynı zamanda Fred'in de cezası bitti. 3 maç ceza alacak ne yaptı hiç bilmiyorum. Eksikliğini hissettik. Bu bölge için Bartuğ var elimizde, Yiğit Efe var. Bu durum bizler için iyi bir durum."

"Kadronuzda az oyuncu olması iyi bir durum değil"

Tedesco, takımda kalacak ve gidecek isimlere yönelik ise, "Kadronuzda az oyuncu olması iyi bir durum değil. Çok oyuncu olması da iyi bir durum değil. Aynı şekilde oyunculara karşı adil olmanız gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyor. Yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu takip etmemiz gerekiyor. Hangi pozisyonda adamımız var, hangi pozisyonda fazla oyuncumuz var bunu analiz etmemiz gerekiyor. Oyuncu için de zaman önemli. Oyuncular burası dışında çözüm bulamazsa burası onların evi. Her zaman yanında olmamız gerekiyor. Gidemezse, antrenmanlara devam edebilirler" diyerek sözlerini noktaladı.