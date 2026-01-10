Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, kupada 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA