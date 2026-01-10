Google Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, kupada 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan

20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
