Avrupa Ligi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin ilk maçı Dinamo Zagreb ile olacak. Taraftarın heyecanı her geçen gün artıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda", "FB Avrupa Ligi maçı şifresiz mi" diye soruyor.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.