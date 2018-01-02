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Domagoj Vida, İstanbul'a geldi

Hırvat futbolcu, yarın Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.

Domagoj Vida, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer ettiği Hırvat futbolcu Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalivanı'nda Vida'yı, bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla 28 yaşındaki stopere sevgi gösterilerinde bulundu.

Vida, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle havalimanından ayrılarak, konaklayacağı otele hareket etti.

Hırvat futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak.

Kaynak: AA

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