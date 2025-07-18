Dönüm noktası 2020’deki maç oldu
Kadın futboluna tüm dünyada artan bir ilgi var. Kadın ligleri profesyonel statüye geçiyor. Özellikle milli takım turnuvaları ciddi bir seyirci kitlesi çekiyor. Halen İsviçre’de devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (UEFA Women) maçlarını ortalama 19 bin 200 seyirci izliyor. Türkiye’de bu ilgi biraz daha geriden geliyor ama son beş yılda bir sıçrama olduğu gerçek. Üç büyüklerin kadın takımlarıyla iddialı olması, milli takımın Avrupa B ligine çıkması da bunun sonucu. Biz de Türkiye’deki durumu Beşiktaş United Payment’ın ve milli takımın kaptanı Didem Karagenç’le konuştuk…
ALP ULAGAY
Süper Lig seviyesinde neredeyse 20 yıllık kariyeriniz var. İlk başladığınız sezondan bugüne kadar kadın futbolu profesyonelliğe doğru evrildi mi? Mesela tesis şartlarını, idmanları merak ediyorum…
Ben 2007’de Gazi Üniversitesi takımındayken Türkiye’de sadece 1. Lig vardı ve sadece birkaç takımda şartlar iyiydi. Aynı zamanda okulun tüm imkânlarını kullanabiliyorduk. Bir sahamız, soyunma odamız, toplantı odamız vardı. Ama diğer takımların hiçbirinin tesisi ve imkânı yoktu. Mesela 2012’de transfer olduğum Konak Belediyespor’da oynarken Göztepe’nin eski stadyumunda yapıyorduk antrenmanları. Ancak sadece antrenman yapıyorduk ve sonra dağılıyorduk. Şimdi Beşiktaş’ın Fulya tesislerini erkek genç takımlarıyla paylaşıyoruz. Neredeyse bize ayrılmış bir tesisimiz var. İçinde fizyoterapi merkezi, fitness salonu, toplantı salonu var.
Bu şartlar herhalde son 5-10 yılda bu noktaya geldi öyle değil mi?
Şöyle ki, bir maç dönüm noktası oldu: 2020’de pandemiden hemen önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Vodafone Park'ta Atletico Madrid’le bir dostluk maç yaptık. Tam 33 bin kişi izledi o maçı. Hayalimizin gerçek olduğu, kendimizi futbolcu gibi hissettiğimiz bir maçtı. O maç kadın futbolunu Türkiye’ye duyurdu. Bundan sonra diğer büyük kulüplere de baskı yapıldı, Fenerbahçe ve Galatasaray kadın takımı kurmaya karar verdi. Bizim için de şartlar iyileşti.
İdmanların niteliği de geçen 20 yılda değişmiş olmalı. İlk başladığınızda ne sıklıkta idman yapıyordunuz, hatırlıyor musunuz?
İlk futbola başladığımda haftada üç gün idman yapıyorduk. Gazi’deyken yine 4-5 gün yapıyorduk. Ama değişen antrenman metotları oldu. Aslında dünyadaki futbol değişti. Bugün daha çok sisteme bağlı, geçişlerin çok fazla olduğu bir oyuna evrildi futbol. Bu sebeple daha fazla hıza, koşuya ve kondisyona dayalı bir oyun var. Bizde de artık idmanların şiddeti daha fazla. Çok daha fazla koşuya dayalı antrenmanlar yapıyoruz.
Lig maçlarını nerede oynuyorsunuz?
Beşiktaş United Payment olarak iç saha maçlarımızı Gaziosmanpaşa’da belediyenin tahsis ettiği stadyumda oynuyoruz. Ama çok seyirci çekemiyoruz çünkü uzak bir semt. Seyircilerin gelmesi kolay değil. Tabii bir de şu dezavantajımız var: Maçlarımız öğlen 12’de, 1’de oynanıyor. Akşam saati oynansa eminim daha fazla seyirci gelir. Geçen sezon Galatasaray derbisini İnönü stadyumunda oynadık. Bu sayede çok fazla seyirci geldi.
Tahmin ediyorum ki, ilk yıllarınıza nazaran kulüpte hem teknik ekip hem destek ekibi genişlemiştir…
O dönemde sadece 2-3 kişi vardı. Şimdi yaklaşık 15 kişilik bir ekip var. Kulüpte daha beş sene öncesine kadar malzemecimiz bile yoktu. Formanı eve götürüyordun, kendin yıkıyordun, geri getiriyordun... 2020’den itibaren hepsi değişti. En başta, atletik performans uzmanımız var. Hem fitness antrenmanımızla hem sahadaki kondisyon durumumuzla ilgileniyor. Ayrıca bize özel bir analiz departmanı var: HSR ve GPS raporlarına göre her hareketimizi kaydediyorlar. Başka bir takıma transfer olsam tüm verilerimi onlara çok detaylı bir şekilde sunabilirim.
Sağlık ve tedavi konusunda da ilerleme oldu mu?
Tabii. Eskiden böyle imkânlar yoktu. Konak’ta masörümüz her türlü sorunla o ilgileniyordu. Sakatlık halinde devlet hastanesine gidip sıra bekliyorduk. Şimdi Beşiktaş’ta Acıbadem grubuyla anlaşmalıyız. Bir sakatlık geçirirsek hemen oraya gidiyoruz. Randevu alıp 15 dakika sonra MR’a girebiliyorum. Doktorumuz her hafta tesise geliyor. Bunun dışında, fizyoterapistimiz her an hazır. Ayrıca diyetisyenimiz sürekli kontrol edip bize göre program ayarlıyor.
İlk döneminizle ve bugün arasında seyahat şartları nasıl değişti?
Ben Gazi’deyken Trabzon’a otobüsle gidiyorduk. O kadar uzun sürüyordu ki yerlerde yatıyorduk. Konak’tayken yine otobüsle gidiyorduk çoğu yere. Orada da çok az uçak kullandığımızı hatırlıyorum. Hatta Romanya’daki bir kampa otobüsle gitmiştik ve 38 saat sürmüştü İzmir’den. Şimdi Pegasus sponsorumuz. Mesela Hakkari’de iki deplasmanımız vardı geçen sezon. Oraya hep uçakla gittik tabii ki Van veya Yüksekova üzerinden…
Ücretler ve maaşlar ne durumda? Futbolculuktan kazandığınız ücreti arttı mı?
2012’de Konak Belediyespor’a transfer olunca maaş almaya başladım. Yıllık 50 bin TL civarındaydı. Ancak sonra bir duraklama oldu. Çünkü o dönemde öğretmen maaşım aylık 4 bin TL’ydi. Kulüpten de aylık 5 bin TL alıyordum. Bir süre önce Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe de işin içine girince ücretler arttı. Çok şükür emeğimizin karşılığını birazcık daha fazla almaya başladık: Mesela geçen sezon Beşiktaş’ta Galatasaray’da, Fenerbahçe’de, Fomget’te oynayan futbolcular yıllık 900 bin TL ile 2 milyon TL arası aldı. Aylık maksimum 200 bin TL yapar. Bunların altındaki takımlarda oynayanlar da en fazla bir milyon almıştır.
Bireysel sponsorluk konusunda nadir örneklerden birisiniz. Visa ile olan bu futbolcu-sponsor ilişkisini biraz anlatır mısınız?
2019’da Visa ile Türkiye’den bireysel sponsorluk sözleşmesi imzalayan ilk kadın futbolcu oldum. Şöyle ki, tam da “Bizi kimse görmeyecek mi? Biz bir yere gelmeyecek miyiz?” diye umutsuzluğa düştüğüm bir dönemdi. Pandemiden hemen önce Visa Global bana ulaştı. Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden Bronze, Putellas, Le Sommer gibi 14 futbolcu arasına beni de seçmişler. “Çok iyi futbolcusun. Türkiye’de kadın futbolunu yaymak ve genç kızlara ilham olabilmek için temsilcimiz olacaksın” dediler. Vodafone Park’ta çok büyük bir lansman yaptılar. Hayal edemeyeceğim bir şeydi. Altı yıldır işbirliğimiz devam ediyor. Visa’nın bana her yıl ödediği bir rakam var. Tüm Avrupa’da her oyuncuya aynı ücreti ödüyorlar. Sadece onların ayrıca Dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve Olimpiyatlar için bonus maddeleri var.
Euro 2025’te çeyrek finalistler belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bu yıl İsviçre’nin sekiz şehir ev sahipliği yapıyor. 16 takımın katıldığı şampiyonada grup maçları sonunda favorilerin yer aldığı sekiz takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveç-İtalya, İsveç-İngiltere, İspanya-İsviçre ve Fransa-Almanya karşı karşıya geliyor. Final maçı 27 Temmuz’da Basel’daki St. Jacob stadında oynanacak. Bundan önceki 13 şampiyonanın sekizini Almanya kazandı. Norveç’in iki, İsveç, Hollanda ve İngiltere’nin birer şampiyonluğu var.
En çok izlenen beş spordan biri olacak
Araştırma şirketi Nielsen geçen ay yayınladığı ‘Undervalued to Unstoppable’ raporunda kadın futbolunun küresel ölçekteki yükselişini ele aldı. Rapora göre kadın futbolunun tüm dünyadaki seyirci kitlesi 2030’a kadar yüzde 38 artarak 800 milyon kişiye çıkacak. Bu geniş kitlenin yüzde 60’ı da kadın izleyicilerden oluşacak. Gelecek beş yıldaki bu ivmeyle beraber kadın futbolu dünyada en çok izlenen 10 spor dalından biriyken ilk 5’e yükselecek.