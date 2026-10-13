Dört büyüklerin borcu 108 milyar lirayı aştı: Zirvede hangi takım var?

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Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal durum raporlarından derlediği bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu.

Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

Dört büyük kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem gören dört kulübün futbol şirketlerinde, toplam borç ve borç kalemleri şöyle:

Kulüplerin toplam borçları, 2025-2026 sezonuna ait enflasyon düzeltmesi yapılmış yıllık gelirleriyle (hasılat ve yatırım faaliyetleri geliri) karşılaştırıldığında, gelirine oranla en yüksek borca sahip kulüp Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların 27,95 milyar liralık toplam borcu, 12,24 milyar liralık yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor.

Beşiktaş'ı 2,15'lik oranla Trabzonspor takip ediyor. Bordo-mavililerin 14,23 milyar liralık borcu, 6,62 milyar liralık gelirinin iki katını aşmış durumda.

Fenerbahçe'nin 31,1 milyar liralık borcu, 17,23 milyar liralık gelirinin 1,8 katına tekabül ediyor.

En yüksek toplam borca sahip Galatasaray ise 21,75 milyar liralık gelirle dört kulüp arasında en düşük borç/gelir oranına sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların toplam borcu, yıllık gelirlerinin 1,6 katı seviyesinde.