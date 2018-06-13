Dünya Kupası 2026'da üç ülkede oynanacak

13 Haziran 2018

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için ortak başvuru yapan ABD, Meksika ve Kanada'nın adaylığını onayladı.

Diğer aday Fas, beşinci kez başarısız oldu. Kuzey Amerika kıtasının üç ülkesinin adaylığına 134 oy verilirken, Fas 65 oy desteği aldı.

Halen Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 32 ancak 2026'da bu sayı 48 takıma çıkacak. Bu yılın turnuvası yarın Rusya'da başlıyor.

Turnuva üç ülkede yapılacak olmasına rağmen maçların çoğu ABD'de oynanacak.

Üç ülke sunumlarında, şampiyonanın 11 milyar dolar kâr getireceğini söylediler. Fas ise 5 milyar dolar vaat edebildi.

Seksen maçın 10'u Kanada'da, 10'u Meksika'da ve 60'ı da ABD'de oynanacak. Finale, New Jersey'deki MetLife stadı sahne olacak.

Rusya, 2018 Dünya Kupası'nın ilk maçını yarın Moskova'da Suudi Arabistan ile oynayacak. 2022 Dünya Kupası maçlarına ise Katar ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Reuters