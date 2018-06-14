Dünya Kupası açılış maçında Rusya, S. Arabistan'ı 5-0 yendi

14 Haziran 2018

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yendi.

Tribünlerin tamamen dolduğu turnuvanın açılış maçında, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Rusya, 12. dakikada sol kanattan hücum etti. Golovin'in ceza sahasına yaptığı ortada Gazinsky kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Rusya 1-0 öne geçti.

43. dakikada Rusya etkili geldi. 24. dakikada Dzagoev'in yerine oyuna dahil olan Cheryshev, Zobnin'in pasında ceza sahasında topla buluştu ve iki Suudi Arabistanlı futbolcudan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

İkinci yarısı ortada geçen mücadelenin 71. dakikasında Rusya, sağ kanattan atak yaptı. Golovin'in ortasında oyuna 70. dakikada giren Dzyuba altıpastan topu kafayla filelere gönderdi: 3-0

90+1. dakikada Dzyuba'nın kafayla indirdiği topa Cheryshev sol çaprazdan ayağının dışıyla şık bir vuruş yaptı ve Rusya'yı 4-0 öne geçirdi.

Rusya, 90+4. dakikada maçın etkili isimlerinden Golovin'in serbest vuruştan topu ağlarla buluşturmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0

Rusya, turnuvanın ilk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA