Dünya Kupası biletleri karaborsada

19 Haziran 2018

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası devam ederken, futbolseverlerin bilet arayışı da sürüyor.

Karşılaşmalar öncesinde stat etrafına gelen biletsiz futbolseverler, ellerindeki büyüklü küçüklü, "Bilete ihtiyacım var, bilet istiyorum" yazılı kağıtlarla bilet bulabilmek için umutla dolaşıyor. Kimi futbolseverler, verebileceği rakamı da bu yazının altına ekliyor. Bilet almak isteyenler kadar bu işten kar etmek için stat etrafına gelenler de oldukça fazla.

Rusya'nın 11 şehrindeki 12 statla ev sahipliği yaptığı turnuva boyunca bu gibi sahnelerin artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA