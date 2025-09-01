Dünya Kupası elemeleri Milli Maç ne zaman? Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Futbolseverler ilk maçlar için büyük bir heyecan içerisinde... Kalpler Milli Takım için atacak... Vincenzo Montella yönetimindeki millilerimiz, turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isterken "Milli Maç ne zaman" sorusu peş peşe geliyor.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye Gürcistan mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü sat 10.00'de oynanacak ve müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.