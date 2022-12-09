Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor

Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00’de, Education City Stadı’nda karşılaşacak. Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00’de 88 bin kişilik Lusail Stadı’nda tur mücadelesi verecek.

Elemeler ve turnuvada 12 maçtır yenilmeyerek çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olan Fas, tarihindeki ilk yarı final bileti için Portekiz ile karşılaşacak. Al Thumama Stadı’nda, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak ilk maç, saat 18.00’de başlayacak. Çeyrek finalin son eşleşmesinde ise son Dünya şampiyonu Fransa ile son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ikinci büyük stadı Al Bayt’ta oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.