Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor! Olimpiyat madalyalı sporcu neden ekipman kullanmadığını açıkladı

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım atış dalında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazandı.

Yusuf Dikeç'in finaldeki hali ise sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem yarattı. Sosyal medya Yusuf Dikeç yorumlarıyla adeta çalkalandı. Tesla, Space X ve X gibi dev kuruluşların sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk da Yusuf Dikeç'e kayıtsız kalamadı.

Oyunlar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünyada gündem olan Yusuf Dikeç, Habertürk'e konuştu. İnanç Ergülen'in sorularını yanıtlayan Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

* Ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu, ben de 'Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım' diyordum. Onlar da tabii ki gülüyordu.

Ekipman kullanmama meselesinin tercih olduğunun altını çizen milli sporcumuz, "Devletimiz tabii ki ekipman ihtiyacını karşılıyor ama ben ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum" dedi.

Rahat görünüşün arkasında ne yatıyor?

Rahat görüntüsünün meslek alışkanlığı olmadığını belirten Dikeç "Meslekle alakası yok. Orada ne kadar sakin görünsek de aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Dışarıya çok yansıtmamaya, kontrollü olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 öncesinde Olimpiyat sayfasına verdiği röportajda "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" sözüne gülerek açıklık getiren milli sporcu şunları söyledi:

* Onu arkadaşlar arıyor, hatırlatıyor. Ben bir iki yerde daha 'Eğer hedefleriniz büyükse elleriniz cebinizde ıslık çalarak şampiyon olamazsınız' demiştim. Çok çalışmanız lazım, günlerinizi buna göre ayarlamanız lazım. Ben o maksatla söylemiştim. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı.

Yusuf Dikeç kimdir?

1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun doğumlu Yusuf Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürüyor.



Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak Jandarma Genel Komutanalığı'nda görev yapan Yusuf Dikeç, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye’yi temsil etmişti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22'inci olmuştu.

2008'den bu yana aralıksız olarak beş Olimpiyat'a katılan Yusuf Dikeç, Fransa'da Sırbistan temsilcilerinin altın madalya kazandığı finalde gümüş madalyaya ulaştı.

Dünya sıralamasında sekiz numarada bulunan Dikeç, dört Dünya Şampiyonası, 10 Dünya Kupası, 11 Avrupa Şampiyonası madalyasına sahip.