Dünyaca ünlü kaleci resmen duyuruldu: Fenerbahçe Ederson'u KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, uzun süredir ismi ezeli rakibi Galatasaray ile anılan Brezilyalı kaleci Ederson Santana de Moraes ile anlaştı.

Sarı-lacivertliler, önce Manchester City ile transfer görüşmelerine başlandığını ardından ise oyuncu ile de anlaşıldığını üst üste açıklamalar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulübün açıklaması

Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes’in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır.”

"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir."

Taraftar büyük heyecan yaşıyor

Avrupa futbolunun en üst düzey kalecilerinden biri olan Ederson’un transferi, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı.