Dünyaca ünlü kaleci resmen duyuruldu: Fenerbahçe Ederson'u KAP'a bildirdi
Dünya futbolunun en önemli kalecilerinden Ederson resmen Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli kulüp, önce Manchester City ile transfer görüşmelerine başlandığını dakikalar sonra ise oyuncu ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Ederson gece geç saatlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmişti.
Fenerbahçe, uzun süredir ismi ezeli rakibi Galatasaray ile anılan Brezilyalı kaleci Ederson Santana de Moraes ile anlaştı.
Sarı-lacivertliler, önce Manchester City ile transfer görüşmelerine başlandığını ardından ise oyuncu ile de anlaşıldığını üst üste açıklamalar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Kulübün açıklaması
Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes’in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır.”
"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir."
Taraftar büyük heyecan yaşıyor
Avrupa futbolunun en üst düzey kalecilerinden biri olan Ederson’un transferi, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı.