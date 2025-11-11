Galatasaray Başkanı Özbek: Sapla samanı ayırmak gerekiyor

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, devam eden bahis soruşturmasının büyük bir titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Özbek, futbolcuların durumlarının tek bir çerçevede değerlendirilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Seneler evvel bahis oynamış futbolcu ile son haftalarda bahis oynayan futbolcuları aynı kefeye koymak doğru olmaz. Belki o dönem bunun ciddiyetinin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Zorbay Küçük örneğinde olduğu gibi, önce linç ediliyor sonra gerçeğin ne olduğu ortaya çıkıyor. Bu süreçte adaletin sağlanması için sapla samanın ayrılması gerekiyor.”

“Türk futbolunun imajı korunmalı”

Galatasaray Başkanı, federasyondan süreci dikkatle yönetmesini beklediklerini ifade ederek, “Federasyonumuzun kendi takımının maçına bahis oynayanla başka liglerde oynayanı ayıracağından eminim” dedi.

Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesi. Türk futbolunun imajını korumayı hedefleyen her girişimin yanındayız. Bu manada futbolun temizlenmesi için yürütülen tüm çalışmaları destekliyoruz.”