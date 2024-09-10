Eczacıbaşı Kulübü'nün yeni genel koordinatörü: Ali Atalık

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Atalık, önümüzdeki sezondan itibaren Genel Koordinatörlük görevini üstlenecek.