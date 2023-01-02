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Efsane futbolcu Pele, futbola başladığı yerde son yolculuğuna uğurlanıyor

Efsane futbolcu Pele'nin kariyerine başladığı Brezilya'nın Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

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29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele'nin kariyerine başladığı Brezilya'nın Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez  de katıldı.

 

 