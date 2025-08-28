L’Equipe gazetesinin haberine göre; Chris Froome, Monako'daki evine 170 kilometre mesafede Toulon yakınlarında antreman yaparken kaza geçirdi.

Herhangi bir araç ya da bisikletin karışmadığının ifade edildiği kaza sonrası Froome’da akciğer sönmesi, beş kaburga kemiği kırığı ve bel omuru kırığı tespit edildi.

Kafa bölgesinde herhangi bir yaralanma olmayan Chris Froome’un bilincinin yerinde olduğu ve sağlıkçılarla iletişim kurduğu öğrenildi.

Durumunun stabil olduğu açıklanan ünlü bisikletçinin ameliyata alınacağı ifade edildi.