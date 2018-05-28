Egea, Gaziantep'te otomobil tutkunlarını buluşturdu

28 Mayıs 2018

Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez Gaziantep’te düzenlendi. Alleben Göleti Otoparkı’nda gerçekleştirilen aktivitede; hafta boyunca Fiat Bayii Topçuoğlu Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet etti.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, ile takım pilotlarından Fatih Kara’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde, katılımcılar öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim aldı. Teorik eğitimin ardından, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1,6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı buldular. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ve takım pilotlarından Fatih Kara ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden aldı.

Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.

Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda geliştirilen Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü daha büyük bir turbo besleme, özel egzoz sistemi ve yazılımla birlikte 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.