Emiliano Sala davası başladı

Galler ekibi Cardiff City, Nantes’tan 15 milyon sterlin bedelle transfer edilen Emiliano Sala’nın Cardiff’e giderken hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir ekonomik zarara uğradığını savunuyor.

Ocak 2019’da İngiliz kanalı üzerinde düşen uçakta Sala ile pilot David Ibbotson yaşamını yitirmişti. Yapılan soruşturmada uçuşun lisanssız olduğu ortaya çıkmış, organizatör David Henderson uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

100 milyon sterlinlik tazminat talebi

Cardiff City, Sala’nın sportif kalitesinin Premier League’de kalmalarını sağlayacağını ve ölümünün kulüpte ciddi mali kayıplara yol açtığını iddia ediyor. Bu gerekçeyle İngiltere yerine Fransa’da açılan davada Nantes’ın, transfer sürecindeki ihmaller nedeniyle doğan sonuçlardan sorumlu tutulması isteniyor. Nantes ise suçlamaları reddediyor.

FIFA ve CAS süreci geride kaldı

Cardiff, futbolun küresel yönetim organı FIFA’nın transfer ücretinin ödenmesi yönündeki talebine itiraz etmiş, ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) temyizi reddetmişti. Buna rağmen kulüp, hukuki mücadelesini tazminat davasıyla sürdürdü.

“Sala daha iyisini hak ediyordu”

Mahkeme öncesi açıklama yapan Cardiff yetkilileri, davanın futbola zarar vermek için değil, sorumluluk ve etik standartların güçlendirilmesi amacıyla açıldığını vurgulayarak, “Emiliano Sala daha iyisini hak ediyordu, futbol da öyle” ifadelerini kullandı.