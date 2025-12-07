AVRUPA LİGİ: Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nin son haftaları yaklaşırken Fenerbahçe’nin Brann ile oynayacağı maçın bilgileri merak ediliyor. Alınacak 3 puan Fenerbahçe'ye rahat bir nefes aldıracak. Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Fenerbahçe’nin Avrupa yolculuğundaki altıncı durağı Norveç ekibi Brann… 20. sırada bulanan temsilcimizin galibiyet alması şart. Milyonlarca futbolsever maçı kaçırmak istemezken "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu ağır basıyor.
Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.
7. hafta
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. hafta
29 Ocak Perşembe
23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe