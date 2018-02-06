Emre Belözoğlu disipline sevk edilmedi
PFDK, hakem Halis Özkahya'ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun disipline sevkine gerek görmedi. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman ise PFDK'ya sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Halis Özkahya'ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun disipline sevkine gerek görmedi.
Çift sarı karttan otomatik olarak 1 maç ceza alan Belözoğlu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Aziz Yıldırım'ı ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat'ta oynanan Gençlerbirliği maçında taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı ile bir gün sonra resmi sitede yer alan açıklama nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.
Sitedeki açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın PFDK'ya tedbirsiz olarak sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Gençlerbirliği maçında sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçe gösterilerek tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevki gerçekleşti.