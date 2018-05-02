En fazla seyredilen 4 takımdan biri Fenerbahçe Doğuş

02 Mayıs 2018

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde adını bir kez daha Dörtlü Final'e yazdıran Fenerbahçe Doğuş, sezonunda evinde en fazla seyredilen 4 takımından biri oldu.

Avrupa Ligi'nde 4. kez üst üste Dörtlü Final oynamaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin taraftarının desteği, yine dikkati çekti.

Sahasında bu sezon yaptığı 17 maçın birçoğunu kapalı gişe oynayan Fenerbahçe Doğuş, 16 takımlı ligde en fazla izlenen 4. ekip olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Fenerbahçe Doğuş, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ortalama 10 bin 806 taraftara oynadı.

Ataşehir'deki salonda Avrupa Ligi'nde, sarı-lacivertlileri toplam 183 bin 702 biletli taraftar izledi. Söz konusu 17 maçın 16'sını ise sarı-lacivertli takımı desteklemek için 10 bini aşkın seyirci tribünde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon en fazla play-off çeyrek final serisinde oynanan Baskonia maçına ilgi gösterdi. Fenerbahçe Doğuş, serinin ikinci maçında 95-89 yendiği İspanyol rakibini, 12 bin 987 taraftarın önünde konuk etti.

Fenerbahçeli taraftarların en az ilgi gösterdiği maç ise Alman temsilcisi Brose Baskets'le oynanan karşılaşma oldu. Sadece bu maçta 10 bin seyircinin altına düşen sarı-lacivertlileri, 9 bin 812 taraftar izledi.

Zirvede Zalgiris var

Tarihi bir sezon geçirerek adını Dörtlü Final'e yazdıran Zalgiris'in başarısında başrolü taraftarı oynadı.

Litvanya temsilcisi, sezonun salona en fazla seyirci çeken ekibi oldu.

Maçlarını Zalgirio Arena'da oynayan Zalgiris, sahasında oynadığı 17 müsabakayı toplam 230 bin 608 taraftar izledi. Basketbolun çok sevildiği ülkede, yaklaşık 15 bin kapasiteli Zalgirio Arena'da bu sezon ortalama 13 bin 565 taraftar takımını destekledi.

Zalgiris'i, Yunan temsilcisi ekibi Panathinaikos Superfoods takip etti. Yunan ekibi iç sahada ortalama 13 bin 5 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu.

Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods'un ardından en fazla izlenen ekip ise 11 bin 348 ortalamayla İspanyol temsilcisi Baskonia oldu.

Öte yandan geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Baskonia, Zalgiris, Panathinaikos Superfoods, Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX ve Real Madrid, 10 binin üzerinde seyirci ortalaması tutturdu.

En az Anadolu Efes izlendi

Avrupa Ligi'nde 16 takım arasında taraftarından en az ilgiyi Anadolu Efes gördü.

Anadolu Efes'i, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta ortalama sadece 3 bin 900 taraftar izledi.

En fazla taraftar Panathinaikos-Real Madrid maçında

Play-off çeyrek final ikinci maçında oynanan Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşması, bu sezonun en fazla izlenen müsabakası olarak ön plana çıktı.

Atina'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 18 bin 243 basketbolsever izledi.

En az ilgi Anadolu Efes-Barcelona maçına

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında İstanbul'da oynanan maç, sezonun en az ilgi gösterilen karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Normal sezonun 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sadece bin 920 takip etti.

Normal sezonu 2 milyon 200 bin taraftar izledi

Lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde normal sezon ve play-off'ları 2 milyon 200 bin 391 biletli taraftar seyretti.

Normal sezon ve play-off'ta oynanan 256 maçta, ortalama 8 bin 201 seyirci bulundu.

Kaynak: AA