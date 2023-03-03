En uzun Formula 1 sezonu başlıyor

Sezona 5 Mart’taki Bahreyn Grand Prix’siyle start verilecek 2023’teki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23’e yükseldi. Bu yıl Katar, takvime geri dönerken, ABD’nin Las Vegas kenti ise 1982’den bu yana ilk defa Formula 1’e ev sahipliği yapacak. Bu yılın takvimi 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix’sinin yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23’e düştü. İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, bu yıl 3’ten 6’ya yükselecek.

Harcama limiti 135 milyon

Rekabetin artması amacıyla 2021’de getirilen harcama limitine göre takımların 2023’teki ArGe ve üretim bütçesi, 135 milyon doları geçemeyecek. Söz konusu limit, 2021’de 145 milyon, geçen sezon ise 140 milyon dolardı. Takvimin 21 yarışı aşması durumunda takımlara tanınan ek harcama hakkı, artan enflasyon nedeniyle yarış başına 1.2’den 1.8 milyon dolara yükseltildi.

Her sprint hafta sonu için takım başına ayrılan ödenek de 150’den 300 bin dolara çıkarıldı. 2021’de pilotlar, geçen yıl ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull’un (Max Verstappen-Sergio Perez) yanısıra Ferrari (Charles Leclerc-Carlos Sainz), Mercedes (Lewis Hamilton-George Russell) ve Alfa Romeo (Valtteri Bottas-Zhou Guanyu) 2023’te aynı sürücülerle mücadele edecek.

Schumacher yedek pilot

Diğer 6 takımda ise Lance Stroll (Aston Martin takımı), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ve Alex Albon (Williams) koltuğunu korudu. Aston Martin, organizasyonda 4 şampiyonluğu bulunan ama emeklilik kararı alan Sebastian Vettel’in boşluğunu, geçen sezon Alpine’de yarışan ve Formula 1’de 2 şampiyonluğu olan Fernando Alonso ile doldurdu. Alpine takımı ise Pierre Gasly’yi AlphaTauri’den transfer etti.

Haas, yollarını ayırdığı Mick Schumacher’in yerine 2019’dan bu yana tam zamanlı pilot olarak görev yapmayan Nico Hulkenberg’i getirdi. Yeni sezonda 3 sürücü ise ilk kez F1’de boy gösterecek. McLaren’ın sözleşmesini uzatmadığı Daniel Ricciardo’nun yerini Oscar Piastri alacak. AlphaTauri’de Gasly’den boşalan koltuğa Nyck de Vries oturacak. Nicholas Latifi’den boşalan Williams’ın direksiyonuna da Logan Sargeant geçecek. Kendisine takım bulamayan Ricciardo, Red Bull’da, Schumacher ise Mercedes’te yedek pilot olarak görev alacak.

Şampiyon Red Bull testte de güçlü göründü

Red Bull'un, cezalardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusuydu. Fakat Red Bull’un yeni aracı RB19, hem tek tur hem de yarış temposu bakımından güçlü göründü. RB19, tabanı rakiplerine nazaran piste daha yakın duracak şekilde ayarlanmasına karşın dalgalanma problemi yaşamıyor. 3 gün boyunca ciddi bir arızayla da karşılaşmayan araç, Perez’in C4 lastikle elde ettiği 1:30.305’lik dereceyle testin en hızlı tur zamanına imza attı.

Mercedes ile Ferrari aynı konseptle

2007’den bu yana pilotlar, 2008’den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari ile 8 yılın ardından takımlar şampiyonasında ilk sırayı kaptıran Mercedes, 2023 araçlarında geçen sezonki konseptlerini korudu. Mattia Binotto’nun yerine Frederic Vasseur’ün takım direktörlüğe getirildiği Ferrari, yeni otomobili SF-23 ile 416 tur atarak AlphaTauri (456) ve Williams’tan (439) sonra testin pistte en fazla kalan takımı oldu.

Red Bull'a en yakın araç SF-23

2022’de motor arızası nedeniyle pilotları birçok kez yarış dışı kaldığı için sezon arasında dayanıklılığa öncelik veren Ferrari, 2023’te güç ünitesini daha agresif ayarlarda çalıştırabilmeyi umuyor. Test boyunca rakiplerine göre daha dolu depoyla turlayan SF23’ün, dalgalanma ve lastik aşınması problemleri yaşasa da doğru ayarlar bulunduğunda Red Bull’a en yakın otomobil olduğu tahmin ediliyor.