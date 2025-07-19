Eski Fenerbahçeli Serdar Dursun bayıldı! Eşi o anları sosyal medyada paylaştı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun, baba olmanın heyecanını yaşarken, doğum anında baygınlık geçirerek önce kısa süreli panik, sonrasında da gerekçesi nedeniyle gülümseme yaşattı.

33 yaşındaki milli futbolcu, eşi Yasemin Dursun’un doğum anına eşlik ederken yaşadığı duygusal yoğunluk nedeniyle bayıldı.

O anlar, eşi Yasemin Dursun tarafından sosyal medyada paylaşıldı. “Ne zaman bayıldı, ben rahatladım” notuyla yapılan paylaşım, hem futbolseverlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Çiftin kızları Elanur, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, Serdar Dursun’un yaşadığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dursun’un, bu kez sahada değil, doğumhanede yaşadığı bu unutulmaz an, kariyerinin en duygusal anlarından biri olarak hafızalara kazındı.