Eskişehirspor Yılmaz Vural ile rahat nefes aldı
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen Eskişehirspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3. lig maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Eskişehirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 4-1 kaybetti. 31. haftada Samsunspor'u ağırlayan Eskişehirspor, rakibini 5-0 mağlup ederken Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı.
Eskişehirspor, 32. haftada bugün deplasmanda karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-1 yenerek puanını 37'ye yükseltti. Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı maçlarda rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehirspor, kalesinde 5 gol gördü. Eskişehirspor, ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA