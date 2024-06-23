EURO 2024 B Grubu 3. hafta: Hırvatistan-İtalya ve İspanya-Arnavutluk maçları saat kaçta?

EURO 2024 Grup aşamalarının son maçları oynanmaya başlıyor. B Grubu'nda 3. ve son haftada yarın Hırvatistan-İtalya ve İspanya-Arnavutluk karşı karşıya gelecek. 6 puanla grup lideri olan İspanyollar karşılaşma sonucun bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdırdı.

Hırvatistan-İtalya ve İspanya-Arnavutluk maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 B Grubu 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Hırvatistan-İtalya ve İspanya-Arnavutluk maçları TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hırvatistan-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.

İtalya'nın Hırvatistan'a karşı şansı tutmuyor

Hırvatistan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.

İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı. Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.

İtalyanlara beraberlik yetiyor

İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek.

İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.

Hırvatlara galibiyet gerekiyor

İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.

Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.

Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk iki maçta olduğu gibi kaleyi yine Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir

İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Arnavutluk galibiyet arayacak

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek. İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek. İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İspanya'nın rakibine yenilgisi yok

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor. İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı. İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.