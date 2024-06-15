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EURO 2024 günlüğü: Türkiye, Gürcistan maçına hazırlanıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

AA
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Almanya'da Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmazken, İsmail Yüksek ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.

Dün yapılan antrenmana tedbir amaçlı katılmayan Cenk Tosun ise bugün takımla çalıştı.

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Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, Gürcistan maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.