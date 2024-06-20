EURO 2024'te E Grubu'nda yarın Slovakya ile Ukrayna karşılaşacak

EURO 2024 E grubunda Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna ve Slovakya yarın kozlarını paylaşacak.

Slovakya-Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

Eşleşmede Ukrayna üstün

İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.