EURO 2024'ün 2. gününde 3 maç oynanacak

EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak.

Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak. Peki bugün hangi maçlar var?

Turnuvada bugün A Grubu ve B Grubu'nda olmak üzere toplam 3 maç oynanacak.

Macaristan-İsviçre

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Euro24 yolculukları

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

Muhtemel 11'ler

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas.

İsviçre - Hırvatistan

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Anthony Taylor olacak.

11. kez karşılaşacaklar

İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.

İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı.

İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.

En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.

Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Muhtemel 11'ler

İspanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Lovro Majer, Ante Budimir, Andrej Kramaric.

İtalya-Arnavutluk

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İtalya üstünlüğü var

İki ülke arasındaki maçlarda İtalya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.

İtalya, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan İtalya, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

"Maviler", rakibiyle oynadığı maçları 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazandı.

Arnavutluk'ta iki tanıdık isim

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de de forma giyen 2 isim bulunuyor.

Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Arnavutluk aday kadrosunda yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca.

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Seferi, Broja, Asani.