Dennis Schröder, Ergin Ataman için ne dedi? Schröder, Ataman'a küfür mü etti?

EuroBasket'te finalin kaderini değiştiren Schröder'den Ergin Ataman'a tepki çeken sözler
Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'yi mağlup eden Almanya'nın yıldız oyuncularından Dennis Schröder, 12 Dev Adam'ın Başantrenör'ü Ergin Ataman ile ilgili saygı sınırını hayli aşan sözler sarf etti.
Almanya, 12 Dev Adam'ı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaşmıştı.
A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi.
Finalin kaderini değiştiren isimlerden Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından bir sporcuya yakışmayacak ifadeler kullandı.
Avrupa Şampiyonluğu sonrası bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!" ifadelerini kullandı.
